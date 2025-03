Miguel Oliveira feliz com “progressos” da moto

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) espera "manter os progressos com a mota e com a equipa" no Grande Prémio da Argentina de MotoGP, segunda ronda da temporada.

"Estou muito contente por regressar à Argentina após três anos. Tive de falhar a prova de 2023 devido a uma lesão na perna e, no ano passado, a prova não constou do calendário", disse o piloto português natural de Almada, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Pramac Yamaha.

O piloto luso já subiu por duas vezes ao pódio no traçado das Termas do Rio Hondo, mas nas categorias inferiores. Foi segundo classificado na classe de Moto2 em 2017 e em 2018.

"Sempre me senti confortável na América do Sul e é onde tenho os muitos fãs. Este circuito deixa-me grandes recordações de corridas fantásticas", apontou Oliveira.

O piloto português diz que o objetivo deste fim de semana é o de "continuar a fazer progressos com a mota e com a equipa".

"Até agora, a Prima Pramac Yamaha só avançou, nunca regrediu, e isso dá-me motivação e confiança para continuar a melhorar", disse Miguel Oliveira.

O piloto luso admite "apreciar o esforço e o comprometimento que a Yamaha tem tido" para fornecer "o melhor material possível" e ajudá-lo "a competir contra as outras equipas".

"Isso dá-me grande confiança e estou entusiasmado para ver o que podemos fazer este fim de semana", concluiu.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) chega a esta prova na liderança do campeonato, com 37 pontos, depois de ter vencido a corrida sprint e a corrida principal da prova de abertura do campeonato, na Tailândia, há duas semanas.

Miguel Oliveira é 16.º, com dois pontos.