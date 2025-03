Jorge Martin falha terceiro grande prémio da temporada

O piloto espanhol Jorge Martin (Aprilia), campeão mundial de MotoGP, vai falhar também o Grande Prémio das Américas, terceira ronda da competição, devido a lesão.

O piloto madrileno, que foi operado a uma fratura no pulso esquerdo sofrida durante uma sessão de treinos privados ainda na pré-temporada, já esteve ausente da corrida de abertura, há duas semanas, na Tailândia, e falha o GP da Argentina, que se disputa este fim de semana.

Martin participou por videoconferência no lançamento da prova argentina, que se disputa no circuito de Termas de Rio Hondo, e admitiu que poderá também não correr no GP do Qatar, quarta ronda da temporada.

"Não sei se poderei estar no Qatar. Gostava de fazer um ensaio antes de voltar à competição porque não me sinto muito bem", frisou Jorge Martin.

Esta foi a segunda operação a que teve de se submeter o piloto espanhol, que já no início dos trabalhos de pré-temporada tinha sido intervencionado a múltiplas fraturas na mão direita e pé esquerdo.

"A verdade é que é muito duro ver tudo a partir de casa", frisou o piloto madrileno, garantindo que vai "ouvir o corpo" e só regressar quando estiver "plenamente recuperado".

O GP da Argentina é a segunda prova da temporada.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) chega como líder do campeonato, com 37 pontos, depois de ter vencido a corrida sprint e a principal da prova de abertura, na Tailândia.

O português Miguel Oliveira (Yamaha) é 16.º, com dois pontos.