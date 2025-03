Ivan Domingues foi 27.º na primeira qualificação do ano da Fórmula 3

As sessões de qualificação da Fórmula 3 são conhecidas pelo caos, com os 30 carros a serem lançados ao mesmo tempo para a pista , durante 30 minutos, com o objetivo de conseguir o tempo mais rápido possível. Basta um erro de um piloto à frente para a volta ficar prejudicada, ou ter mesmo que ser interrompida devido a uma bandeira vermelha.

Ivan Domingues qualificou-se no 27.º lugar para as duas corridas de Fórmula 3 este fim de semana, no Grande Prémio da Austrália . O campeonato de 2025 da F3 começa a par do campeonato de Fórmula 1, em Melbourne.

Ivan Domingues regressou à pista com 10 minutos para melhorar o tempo, no mesmo sentido da maioria dos pilotos. Contudo, cinco minutos depois, a sessão foi interrompida devido à colisão de Brando Badoer com as barreiras, na saída da segunda curva.

Foi isso que aconteceu ao jovem piloto português no final de sessão. Nos primeiros 15 minutos, Ivan Domingues conseguiu ser apenas o 24.º mais rápido , com uma volta a mais de 2,5 segundos do tempo mais rápido (então de Théophile Naël, colega do jovem de Leiria na equipa Van Amersfoort Racing). Um "registo muito conservador", como diz o comunicado do piloto após a qualificação, que foi empurrado para baixo na tabela por três pilotos que melhoraram os tempos.

No retomar da sessão, com cinco minutos restantes, os três carros da Van Amersfoort Racing foram dos primeiros a ir para a pista (com Ivan Domingues na cauda da fila). A pressa, contudo, fez com que a equipa enviasse Naël para a pista ainda com um aparelho de refrigeração encaixado no carro. A paragem de outro carro em pista, Christian Ho da DAMS, forçou a parar de novo a sessão, e os dois minutos e meio restantes fizeram a FIA declarar o fim da qualificação, condenando Ivan Domingues ao 27.º lugar. O colega Naël ficou em terceiro, enquanto Santiago Ramos foi 12.º.

"Foi um pouco a estreia possível, cautelosa, em plena adaptação a uma pista nova e a procurar rodar com muito cuidado neste caos que é a qualificação da Fórmula 3. A bandeira vermelha deixou-nos sem possibilidade de procurar um pouco mais o limite, com o segundo jogo de pneus", explicou Ivan, afirmando que "cada volta é uma aprendizagem e vamos para a corrida com este espírito de procurar acumular o máximo de experiência".

Ivan Domingues parte em 27.º para as duas corridas da Fórmula 3 neste fim de semana. A corrida sprint, a primeira, acontece na madrugada de sexta-feira para sábado, às 00h15 portuguesas. A corrida principal é as 22h de sábado em Portugal (11h da manhã na Austrália).