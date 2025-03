Ivan Domingues 21.º na primeira corrida do ano. Colega de equipa venceu

A corrida sprint, a primeira do fim de semana de F3, foi tão acidentada que apenas nove das 20 voltas decorreram em bandeira verde . No primeiro arranque da carreira no campeonato de acesso à Fórmula 1, Ivan Domingues saiu de 26.º (beneficiado pela desqualificação de um piloto à sua frente, depois de ter sido o 27.º mais rápido), o jovem de Leiria foi mantendo a posição enquanto, na frente, Santiago Ramos segurou a pole position e disparou para uma liderança confortável sobre o segundo lugar - tão confortável que chegou aos cinco segundos na segunda volta.

O português Ivan Domingues terminou no 21.º lugar a primeira corrida da temporada de Fórmula 3 , este sábado, no Grande Prémio da Austrália . A vitória foi para Santiago Ramos, um dos colegas de equipa de Domingues na Van Amersfoort Racing, que compete pelo segundo ano na F3 .

O acidente de três carros, em que dois ficaram imobilizados na pista, obrigou a chamar à pista o Safety Car. Nesse período, que durou até à nona volta, Ivan Domingues subiu outro lugar devido à desistência de Tim Tramnitz por um problema técnico.

No regresso à normalidade, o português subiu a 20.º em duas voltas, mas perdeu dois lugares na volta 11 e ainda outros dois na volta seguinte. O piloto de Leiria voltou ao 23.º lugar com o último acidente da corrida, na volta 16, quando Javier Sagrera e Bruno del Pino se envolveram num acidente entre as curvas cinco e seis, obrigando a nova intervenção do Safety Car.

Durante esta segunda neutralização da corrida, Ivan Domingues ganhou mais dois lugares devido a novas desistências, acabando a corrida no 21.º lugar.

No pódio, atrás do mexicano da Van Amersfoort Racing, ficaram Martinius Stenshorne (Hitech) e Roman Bilinski (Rodin), ambos estreantes. O outro colega de equipa de Ivan Domingues, Théophile Naël, terminou em sétimo depois de arrancar do 10.º lugar.

A corrida principal da F3 é no domingo, ainda sábado em Portugal - começa às 22 horas. Ivan Domingues arrancará de novo da mesma posição.