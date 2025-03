Miguel Oliveira está fora da próxima corrida e só deve regressar no Qatar

Miguel Oliveira não estará presente no Grande Prémio dos Estados Unidos, próxima prova de MotoGP. Após queda na corrida sprint na Argentina, o piloto português contraiu lesões no ombro esquerdo e no esterno e só deverá regressar no Qatar.

Oliveira (Prima Pramac) foi empurrado pelo espanhol Fermín Aldeguer (Ducati), que seguia atrás dele, quando seguia na 14.ª posição e apenas realizou cinco das 12 voltas previstas no sprint do GP da Argentina. Depois da corrida, os comissários decidiram investigar o sucedido.

Miguel Oliveira não chegou a concluir o sprint, nem entrou em prova para a corrida de domingo. Já Aldeguer sofreu uma penalização de uma volta longa.

Após o incidente, Fermín pediu desculpa ao português pelo "resultado infeliz" do acidente.

"Nunca tive intenção de o atingir ou de empurrá-lo para fora de pista na minha ultrapassagem. Fiquei muito aborrecido depois de saber das suas lesões. Sinceramente, desejo-lhe uma rápida recuperação", escreveu nas redes sociais.

Uma vez que não estará apto para o GP dos Estados Unidos, no Texas, no fim de semana de 28 de março, devido às lesões contraídas, Miguel Oliveira só deverá regressar no Qatar, a partir de 11 de abril.