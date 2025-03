Augusto Fernandez substitui Miguel Oliveira no GP das Américas

O piloto espanhol Augusto Fernandez substitui o português Miguel Oliveira na Prima Pramac Yamaha no Grande Prémio das Américas de MotoGP, de 28 a 30 de março.

Oliveira está a contas com uma lesão no ombro esquerdo, na sequência de uma queda provocada por um toque do espanhol Fermin Aldeguer (Ducati), na corrida sprint do GP da Argentina, no sábado.

Oliveira foi visto num hospital local e os exames despistaram eventuais fraturas. Contudo, o português sofreu “uma forte contusão e um grande hematoma”, de acordo com a equipa, e uma rotura de ligamentos, pelo que estará ausente da próxima corrida, a terceira do campeonato.

“Depois de regressar a casa, fiz uma ressonância magnética que detetou o deslocamento da articulação esternoclavicular com rutura de ligamentos”, explicou Miguel Oliveira.

Tendo discutido com a equipa quais as opções para uma recuperação mais rápida, “foi decidido manter o braço imobilizado por algum tempo”. “O tempo de recuperação é imprevisível porque temos de esperar pela resposta do corpo. Vamos avaliando a cada semana o ponto da situação”, sublinhou o piloto natural de Almada.

Miguel Oliveira garante que está “a trabalhar no regresso às pistas o mais rapidamente possível” mas que o objetivo principal “é regressar 100 por cento recuperado”.

Nos próximos dias, o piloto vai ser submetido a mais exames para monitorizar a sua evolução, lê-se no comunicado.

O diretor desportivo da equipa, o italiano Gino Borsoi, disse lamentar “muito a lesão sofrida pelo Miguel Oliveira, até porque aconteceu numa altura da temporada em que ele vinha ganhando cada vez mais confiança com a Yamaha”.

Augusto Fernandez, de 27 anos, é natural de Madrid e é piloto de testes da marca japonesa, depois de ter deixado a KTM no final da temporada passada.