Morreu Eddie Jordan, antigo dono de equipa de Fórmula 1

Morreu Eddie Jordan, que foi dono da antiga equipa de Fórmula 1 em que competiu o português Tiago Monteiro, esta quinta-feira, aos 76 anos. O irlandês, que também era comentador de televisão, lutava contra um agressivo tumor na próstata.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Eddie Jordan, antigo dono de equipa da Fórmula 1, comentador de TV e empresário. Ele faleceu de forma pacífica, com a família a seu lado, na Cidade do Cabo [África do Sul], nas primeiras horas do dia 20 de março de 2025", pode ler-se num comunicado da família.

Jordan começou a carreira como piloto de karts, Fómula Ford, Fórmula Ford e Fórmula 2, além de ter participado nas 24 Horas de Le Mans, antes de se virar para o lado administrativo das corridas, nos anos 70.

Foi nessa altura que criou uma equipa de monolugares, chamada Jordan. Em 1991, garantiu entrada na grelha da Fórmula 1. Foi com a Jordan que o alemão Michael Schumacher se estreou nas pistas.

Schumacher tornar-se-ia um dos melhores pilotos da história: detém o recorde de mais Mundiais consecutivos conquistados (cinco) e partilha, com Lewis Hamilton, a marca máxima de número de campeonatos (sete).

A primeira vitória da Jordan num Grande Prémio chegou em 1998, na bélgica, pelo volante de Damon Hill. Seguiram-se triunfos em França e Itália em 1999 - ano em que a Jordan ficou em terceiro lugar no Mundial de construtores, o seu melhor resultado - e outro em 2003, no Brasil.

Eddie Jordan vendeu a equipa em 2005, ano em que um dos seus pilotos foi Tiago Monteiro, que se tornou o primeiro e, até agora, único português a subir ao pódio de um Grande Prémio, nos Estados Unidos.

A Jordan, já vendida ao Grupo Midland, passou a chamar-se Midland na época seguinte, mas em setembro de 2006 passou para as mãos da Spyker. Agora, e desde 2008, é conhecida como Force India.