Hamilton vs Verstappen. O que são 18 milésimos de diferença?

Já sabemos desde manhã que Lewis Hamilton conseguiu para a Ferrari a “pole position” para a corrida sprint de Fórmula 1 deste sábado. Mas ainda não se tinha visto assim.

A realização decidiu sobrepor as duas melhores voltas, de Hamilton e Verstappen, no Grande Prémio da China e é possível ver as diferenças na condução entre os dois pilotos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Resultado final, Hamilton leva a melhor por uns ínfimos 18 milésimos.

Veja as imagens: