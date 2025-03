Primeiro P1 pela Ferrari. Hamilton garante "pole position" na corrida "sprint" na China

O piloto britânico Lewis Hamilton (Ferrari) venceu, na madrugada desta sexta-feira, a qualificação para a corrida "sprint" do Grande Prémio da China de Fórmula 1, o segundo da temporada.

É uma espécie de primeira conquista do lendário piloto ao volante de um Ferrari, ainda que seja uma vitória sem pontos associados.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, vale-lhe a "pole position" no "sprint" de sábado e logo à frente de Max Verstappen (Red Bull), 0,0018s mais lento, com quem protagonizou uma rivalidade de alguns anos, que culminou com o fim da hegemonia da Mercedes e o início da era vencedora do neerlandês.

Oscar Piastri, da McLaren, foi terceiro, a 0,080s. O colega de equipa de Hamilton na Ferrari, Charles Leclerc, ficou em 4.º lugar, seguido de George Russell, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren.

Hamilton, de 40 anos, é um dos pilotos mais bem sucedidos da história da Fórmula 1: ninguém tem mais vitórias em Grande Prémios (105), "poles" (104) e títulos (os mesmos sete de Michael Schumacher). O britânico andou mais afastado da luta pelo título nas últimas três épocas perante o domínio absoluto de Max Verstappen.

A corrida "sprint" disputa-se na madrugada deste sábado, às 3h00 da manhã. Depois, às 7h00, segue-se a qualificação para a corrida principal, que decorre já ao início da manhã de domingo.