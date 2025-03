Lewis Hamilton vence corrida sprint da China a dar "aula" na gestão dos pneus

A partir daí, o neerlandês da Red Bull procurou pressionar Hamilton, enquanto também absorvia a pressão colocada por Piastri. Quatro voltas depois, os três pilotos da frente estavam juntos em pista, com menos de dois segundos entre si. Mas o desgaste dos pneus rapidamente passaria a ser um problema para Verstappen, que começou a ver os pneus da frente a perder performance depois de várias voltas no ar sujo de Hamilton.

Lewis Hamilton já venceu pela Ferrari na F1 - mas apenas uma corrida sprint. O britânico liderou todas as voltas da corrida curta do Grande Prémio da China, aproveitando o ar livre na frente para gerir o desgaste dos pneus e aguentar Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren) atrás.

Veja as imagens que a realização do Grande Prémio (...)

Oscar Piastri superou Verstappen na volta 15. Contudo, nessa altura, a vantagem de não estar na traseira de ninguém e ter gerido os pneus ia começar a dar mais dividendos a Lewis Hamilton, que rapidamente aumentou a liderança de dois segundos para 3,7, alcançando os 4,9 segundos de vantagem na volta seguinte.

Depois de começar a 19.ª e última volta com mais de seis segundos de vantagem, Hamilton venceu confortavelmente, na frente de Piastri e Verstappen. O piloto da Red Bull acabou a corrida ameaçado por George Russell e Charles Leclerc, que geriram mais os pneus que o tetracampeão em título e, como outros pilotos na mesma situação, ganharam tempo aos outros nas últimas voltas.

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) aguentou a pressão de Kimi Antonelli (Mercedes) durante toda a corrida sprint, e Lando Norris foi o último a pontuar, terminando em oitavo.

Com temperaturas quentes previstas para o resto do Grande Prémio, a Ferrari parece estar em condições de competir com a McLaren, que vai procurar evitar o erro de execução que cometeu no final da qualificação para a corrida curta. A degradação vista na manhã de sábado torna bem provável que uma estratégia de duas trocas de pneus seja a mais rápida na corrida de domingo.

As equipas podem, agora, alterar a afinação dos carros, antes de partir para a qualificação para o Grande Prémio, às 7h de Portugal continental.