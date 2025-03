Oscar Piastri parte da "pole position" para o GP da China

O australiano Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação deste sábado para o Grande Prémio da China de F1. O piloto da McLaren conseguiu a primeira "pole position" da carreira, superando o colega de equipa Lando Norris.

Norris, vencedor da primeira corrida do ano, foi o mais rápido nas duas primeiras partes da qualificação. Na terceira e última parte, para decidir os primeiros dez lugares da grelha de partida de domingo, foi seis milésimas mais lento do que na segunda parte - o britânico desistiu da última volta após cometer um erro na penúltima curva, acabando em terceiro.

Essa desistência abriu caminho para George Russell, da Mercedes, se colocar no segundo lugar mesmo no final da sessão. Max Verstappen não conseguiu forçar o Red Bull a ir além do quarto lugar, enquanto os dois Ferrari, de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, vão partir de quinto e sexto lugar.