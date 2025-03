F1. Oscar Piastri controla e vence Grande Prémio da China

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio da China, conseguindo a terceira vitória da carreira na Fórmula 1. O australiano da McLaren controlou a corrida, evitando problemas nos pneus, e ficou à frente do colega de equipa Lando Norris e de George Russell, que fechou o pódio pela Mercedes.

Piastri foi sempre o líder dos carros da frente, perdendo apenas a liderança formal da corrida durante as trocas de pneus. No arranque, Lando Norris conseguiu roubar a Russell o segundo lugar, e apenas foi ameaçado por um problema no pedal dos travões nas últimas voltas - sendo até obrigado a tirar o pé do acelerador muito antes do habitual nas últimas duas voltas, para assegurar que chegava ao fim.

Quem também roubou posições no arranque foram os Ferrari de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que conseguiram aproveitar os espaços vazios na primeira curva para deixar Max Verstappen para trás - não sem um susto para os carros vermelhos, quando Leclerc bateu com a asa dianteira na roda traseira direita de Hamilton. O monegasco passou o resto da corrida com a asa parcialmente partida, optando por não a trocar quando foi às boxes.

Max Verstappen acabou por recuperar as posições perdidas na partida e terminou no quarto lugar, aproveitando a maior agressividade dos dois Ferrari com os pneus. A perigosa linha de "graining" (microfissuras na superfície do pneu causadas pelas temperaturas altas do pneu) aparecia sempre primeiro nos carros italianos, e apenas ligeiramente no Red Bull do tetracampeão em título e no McLaren de Norris, e levou Hamilton a ser o único dos pilotos da frente a trocar duas vezes de pneus - uma estratégia que não funcionou. Leclerc acabou a corrida em quinto, e Hamilton no sexto lugar.