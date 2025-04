Miguel Oliveira falha GP do Qatar

O piloto Miguel Oliveira vai falhar mais um Grande Prémio de MotoGP.

O português, da Prima Pramac, continua lesionado no ombro e não vai estar no GP do Qatar.

"Depois da realização de novos exames médicos, com vista a aferir a recuperação da lesão no ombro esquerdo, a Prima Pramac lamenta informar que infelizmente o Miguel Oliveira vai ter de falhar também o GP do Qatar", informa a equipa.

Miguel Oliveira foi abalroado durante a corrida sprint do GP da Argentina, a 15 de março.

O espanhol Augusto Fernandez vai voltar a substituir Miguel Oliveira e fazer dupla no Jack Miller.