Verstappen atordoa McLaren e parte da "pole" no Japão

Kimi Antonelli aproximou-se um pouco de Russell, e vai partir do sexto lugar, enquanto Isack Hadjar foi o melhor dos outros pilotos Red Bull (e o primeiro Racing Bulls). Lewis Hamilton apenas conseguiu ser oitavo, Alexander Albon (Williams) vai partir do nono lugar e Oliver Bearman (Haas) foi o mais lento dos dez mais rápidos.

Quem também conseguiu exceder a capacidade do carro foi Charles Leclerc , que pôs o Ferrari SF-25 no quarto lugar, atrás dos McLaren e à frente de George Russell – que era largamente considerado a maior ameaça aos carros papaia, aproveitando a plataforma estável do Mercedes. Leclerc ficou a 0,316 segundos de Verstappen, e Russell a 0,335 segundos da pole.

Depois de duas semanas dominadas pela repentina troca de Liam Lawson por Yuki Tsunoda no segundo Red Bull , e de muito escrutínio sobre um carro cada vez mais difícil de controlar até para Verstappen, o neerlandês deixou tudo isso para trás – incluindo as dificuldades dos treinos de sexta-feira – e forçou o carro a ser o mais rápido. No fim, a vantagem foi apenas de 12 centésimas sobre Lando Norris , e de 44 centésimas sobre Oscar Piastri , com ambos os McLaren a deixar tempo pelo caminho com pequenos erros nas suas voltas.

Enquanto Verstappen foi explorando mais e mais do Red Bull durante a qualificação, Yuki Tsunoda, o novo colega de equipa do neerlandês, pareceu atingir um limite. Depois de estar próximo de Verstappen durante todo o fim de semana, o japonês não conseguiu melhorar mais os tempos na segunda parte da qualificação. Apesar de ter sido dos primeiros a fazer uma volta na Q2, Tsunoda foi rapidamente superado pelos dois pilotos da equipa satélite da Red Bull, a Racing Bulls. No fim, tanto Tsunoda como Liam Lawson foram eliminados nessa parte, mas Lawson parte de 14.º e Tsunoda de 15.º.

O Grande Prémio do Japão é a terceira corrida do campeonato de 2025 da Fórmula 1, e a primeira de uma série de três corridas consecutivas. A corrida tem partida marcada para as 6h de Portugal continental.

Há previsão de chuva para a corrida, mas de intensidade ainda incerta. O circuito de Suzuka torna-se especialmente traiçoeiro com chuva, com rios a atravessar as curvas e contracurvas do primeiro sector e água a acumular em zonas entre subidas e descidas na pista.

Desde 1987, o GP do Japão em Suzuka apenas foi vencido por cinco vezes por pilotos que não arrancaram dos primeiros dois lugares – em 1989 e 1990 (anos das colisões entre Ayrton Senna e Alain Prost), em 2005 (Kimi Raikkonen saiu de 17.º e chegou ao primeiro lugar na última volta), em 2006, e em 2019.