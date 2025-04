F1. Max Verstappen controla McLaren e vence GP do Japão

Max Verstappen venceu, este domingo, o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. O tetracampeão em título ganhou pelo quarto ano consecutivo no histórico circuito de Suzuka, expondo uma incapacidade da McLaren aproveitar a superioridade do carro e apostar numa estratégia diferente.

Com as cores originais da Honda no seu Red Bull, Verstappen saiu vitorioso na frente de Lando Norris e Oscar Piastri, com o trio do pódio claramente à frente dos restantes em performance – Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em quarto a quase 14 segundos do grupo.

Nenhum dos pilotos da frente cometeu um erro, nem sequer no arranque (que não teve nenhum incidente). Sendo Suzuka uma pista de média e alta velocidade, onde as ultrapassagens não são fáceis, a estratégia era o ponto fulcral para mudar posições e vencer. Mas a McLaren desperdiçou a oportunidade, abrindo caminho para Max Verstappen vencer com um carro que tem sido o terceiro ou quarto melhor da temporada, e manter-se bem à tona enquanto a máquina que pilota não melhora.

A equipa papaia foi a primeira a reagir à aposta de George Russell (Mercedes) ser o primeiro a trocar de pneus, depois de já ter considerado levar Norris às boxes antes de Verstappen. Mas a reação foi através de Oscar Piastri, que foi o primeiro do pódio a mudar de pneus macios para duros, na volta 20.

Na volta seguinte, Verstappen respondeu à opção da McLaren e foi às boxes. Contudo, em vez de colocar Lando Norris numa estratégia diferente, a equipa de Woking optou por seguir a Red Bull, e levou o líder do campeonato a trocar de pneus ao mesmo tempo.

E assim foi criado o único momento em que os dois primeiros lutaram fisicamente pela liderança, ao longo de 50 metros na saída das boxes. A McLaren libertou Norris o mais rapidamente possível para que o inglês pudesse sair em pé de igualdade com Verstappen, mas não estava totalmente lado a lado na hora de desativar o limitador de velocidade. O espaço onde Lando Norris estava desapareceu, e Max Verstappen não fez questão de se desviar, resultando numa breve e saltitante passagem de Norris pela relva. Depois de algum debate indireto pelo rádio, os comissários decidiram que tudo estava dentro das regras, e a corrida continuou igual.

As 30 voltas seguintes foram passadas em estado expectante – a corrida mexeu muito pouco ao longo dos 305 quilómetros, apenas com alguns pilotos a queimar travagens para a chicane no fim da volta.

Eventualmente, Oscar Piastri aproximou-se e começou a pressionar Norris. Não demorou muito para o australiano perguntar se o colega de equipa não tinha performance em mão, e insistir numa troca de posição para lhe permitir atacar a liderança. A resposta da McLaren foi manter tudo na mesma em vez de agarrar outra opção para tentar vencer – talvez seja sinal da confiança da equipa para a performance ao longo do ano.