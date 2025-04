Oscar Piastri aproveita vantagem da McLaren e arranca da "pole" no Bahrain

Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio do Bahrain de F1, este sábado. O australiano da McLaren superou George Russell para assegurar a "pole position" para a corrida de domingo, aproveitando a superioridade da McLaren no traçado de Sakhir enquanto Lando Norris a desperdiçou ao errar na hora "H". Já Max Verstappen voltou a sucumbir às fraquezas do Red Bull.

A McLaren foi carregando, desde a primeira sessão de treinos, o que parece ser a maior vantagem da temporada até agora numa pista, aproveitando a melhor gestão dos pneus que já tinha demonstrado na Austrália, durante a corrida inaugural. Essa vantagem leva os carros papaia a manter a temperatura dos pneus na janela ideal durante mais tempo, o que, numa pista especialmente dura para os pneus traseiros, permite melhor tração por mais tempo.

Mas a luta entre os dois McLaren pela "pole" não se concretizou. Na terceira parte da qualificação, a Q3, as duas primeiras voltas de Piastri e Norris foram superadas por George Russell (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari), colocando maior pressão para a tentativa final.

Na hora "H", apenas Oscar Piastri respondeu positivamente, com uma volta de 1’29.841, 0.168 mais rápida que George Russell, enquanto Charles Leclerc ficou em terceiro, a 0.334 segundos. Russell mostrou que o Mercedes é mesmo o segundo melhor carro na F1 para já, ao mesmo tempo que o monegasco da Ferrari justificou a posição não só com o novo fundo que a equipa trouxe para o carro como opções "interessantes" de afinação que lhe permitem extrair mais.