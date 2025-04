F1. Oscar Piastri controla corrida e dá primeira vitória à McLaren no Bahrain

O britânico, líder do campeonato, arrancou bem, subindo logo a terceiro. No entanto, ainda antes da partida, colocou o carro ligeiramente fora de posição, o que provocou uma penalização praticamente automática de cinco segundos. Norris passou ainda várias voltas atrás do Ferrari de Leclerc, apesar de uma vantagem de pneus: ao queimar uma travagem e falhar algumas vezes o posicionamento do carro, deixou-se controlar e foi ficando atrasado face a Piastri.

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrain de F1 , controlando a corrida de forma incontestada e dando à McLaren a primeira vitória no Bahrain desde que a Fórmula 1 começou a correr na península Arábica. George Russell foi segundo, com um final de corrida afetado por problemas no carro, que não o impediram de segurar Lando Norris no terceiro lugar nas últimas voltas.

Já George Russell foi uma espécie de agente do caos, graças a problemas no Mercedes que começaram por se manifestar com erros na cronometragem, e lhe complicaram – e aos pilotos atrás de si – o uso do DRS (a abertura da asa traseira), dependente dessa cronometragem.

Os problemas do britânico foram alastrando, levando à perda do sinal das câmaras no carro, à equipa avisar que o ecrã do volante se poderia desligar, e a Russell se queixar da sincronização das trocas de caixa. No fim, o problema tinha ainda chegado ao sistema de travões, mas Lando Norris já tinha perdido a oportunidade para ultrapassar o Mercedes.

Com uma estratégia alternativa, a Ferrari colocou Charles Leclerc e Lewis Hamilton em quarto e quinto lugar. O arranque em pneus médios enquanto todos os outros tinham pneus macios resultou em algumas perdas de posição na primeira volta, mas que foram compensadas com uma segunda fase em que os Ferrari, de novo com pneus médios, eram os carros mais capazes de ultrapassar em pista. No final, com pneus duros – que Hamilton disse, alto e bom som, que "não prestam" , perderam alguma competitividade, recaindo no seu lugar natural de terceiro melhor carro em 2025.

Max Verstappen terminou em sexto, ultrapassando Pierre Gasly (Alpine) na última volta. O campeão em título nunca pareceu satisfeito com o carro, sem a capacidade habitual de o manipular ao seu gosto, e as queixas multiplicaram-se na fase do meio da corrida, em que teve os pneus duros montados. Tantas eram as queixas que a Red Bull decidiu trocar mais cedo os pneus, mas as paragens nas boxes também não foram limpas para Verstappen.

Gasly, que chegou a desafiar os Ferrari no início, marcou os primeiros pontos da temporada para a Alpine, terminando o estatuto da equipa como única sem pontuar. Atrás, a fechar os lugares pontuáveis, ficaram Esteban Ocon (Haas) em oitavo, Yuki Tsunoda (Red Bull) em novo e Oliver Bearman (Haas) em décimo, depois de lutarem com Kimi Antonelli (Mercedes) e Alexander Albon (Williams) – que terminaram em 11.º e 12.º – na fase final da corrida. Bearman é o autor de uma das melhores performances da tarde, tendo arrancado do último lugar na grelha de partida.

Tsunoda, que estará aliviado por marcar pontos no segundo Red Bull, foi o responsável pelo Safety Car que, na volta 32, levou todos os líderes a trocar de pneus. Uma tentativa demasiado ambiciosa de ultrapassar Carlos Sainz resultou num toque que espalhou alguns detritos pela pista, e abriu um buraco na lateral do Williams do espanhol – provocando, eventualmente, a sua desistência.

Lando Norris continua a liderar o campeonato de pilotos, com 77 pontos. Oscar Piastri, o único com duas vitórias em 2025, subiu ao segundo lugar, somando 74 pontos contra os 69 de Max Verstappen. George Russell, que apenas falhou o pódio no Japão, é o quarto, com 63 pontos, enquanto Charles Leclerc conseguiu subir a quinto, mas apenas tem 32 pontos.

No campeonato de construtores, a McLaren lidera com 111 pontos, contra os 75 da Mercedes, 61 da Red Bull e 57 da Ferrari.

A última corrida da primeira tripla de GPs consecutivos de 2025 acontece no próximo domingo, no circuito de Jeddah, na Arábia Saudita. É o quinto Grande Prémio de uma temporada com 24 rondas.