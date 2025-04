Ivan Domingues termina em 19.º lugar

O português Ivan Domingues terminou no 19.º lugar do Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 3.

O piloto português chegou a cair para o último lugar, depois de um toque na segunda volta, mas ainda recuperou várias posições, em Sakhir.

“Foi um fim-de-semana com sabor agridoce, a mostrar que temos ritmo para o top 10, mas com os toques e a confusão habitual da Fórmula 3 a impedir-nos de ir mais longe. Faz tudo parte da aprendizagem. O segredo vai ser continuar a manter esta agressividade em pista e, ao mesmo tempo, melhorar nos detalhes, desde logo na qualificação. É apenas a segunda corrida da época. O ritmo está cá, agora é continuar a crescer”, afirmou Ivan Domingues.

A próxima corrida é o Grande Prémio de Emilia Romagna, em Imola, entre 16 e 18 de maio.