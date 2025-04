Michael Schumacher assina capacete para leilão solidário

Michael Schumacher, sete vezes campeão da Fórmula 1, assinou o capacete do antigo tricampeão Jackie Stewart que será leiloado para obtenção de fundos no combate a demência. A iniciativa solidária é da autoria de Stewart, que em 2016 fundou a organização “Race Against Dementia” devido ao diagnóstico da sua esposa Helen.

Como já não consegue escrever sozinho, o antigo piloto da Ferrari contou com a ajuda da esposa Corinna para colocar as suas iniciais, “M.S”, ao lado das assinaturas dos outros 19 campeões ainda vivos.

Em 2013, o piloto alemão sofreu uma grave lesão cerebral após um acidente de esqui nos alpes franceses, que o deixou em coma durante seis meses.

"É maravilhoso que o Michael tenha contribuído para esta causa, uma doença ainda sem cura. A esposa ajudou-o, e com essa assinatura completou-se o grupo de campeões mundiais que ainda estão connosco", contou o antigo piloto escocês Jackie Stewart, de 85 anos, ao jornal “Daily Mail”.

O capacete assinado por Schumacher foi ainda mostrado ao público e usado pelo tricampeão antes do Grande Prémio do Bahrain, do qual Oscar Piastri (McLaren) saiu campeão num pódio que incluiu George Russel (Mercedes) em segundo lugar e Lando Norris (McLaren) em terceiro.

Ao volante do Tyrell de 1973, carro com que conquistou o seu terceiro título mundial, Stewart fez uma volta de demonstração com o capacete na sua cabeça.

O capacete que vai a leilão é parte de uma campanha da organização “Race Against Dementia”, fundada por Jackie Stewart.