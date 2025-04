Jorge Martin saiu do hospital após queda grave

"Finalmente saí do hospital. Muito obrigado por todas as mensagens e pelo vosso apoio nestes momentos difíceis da minha vida. Continuo a sentir muitas dores, mas está tudo sob controlo", referiu o piloto, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O piloto espanhol Jorge Martín (Aprilia), atual campeão do mundo de MotoGP, teve alta hospitalar, esta quarta-feira, após a queda sofrida no Grande Prémio do Qatar, que lhe provocou um pneumotórax e 11 costelas fraturadas.

Martín terá de permanecer em Doha durante alguns dias até que a sua condição física estabilize, com a Aprilia a revelar que vai depois organizar um voo "especial" para o regresso do espanhol à Europa.

O Grande Prémio do Qatar, em Lusail, marcou o regresso à competição do campeão do mundo, que falhou as primeiras três corridas da nova época devido a uma lesão sofrida na pré-temporada.

Com nova ausência prolongada em perspetiva, o italiano Lorenzo Savadori, piloto de testes, vai voltar a substituir Martín aos comandos da Aprilia.