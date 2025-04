Marc Márquez ganhou corrida sprint em Espanha

O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de Espanha de MotoGP, em Jerez de la Frontera, e manteve o pleno das corridas de sábado este ano.

O catalão, que partiu da segunda posição da grelha, cortou a meta com 1,001 segundos de vantagem sobre o irmão Alex Márquez (Ducati), que tem o pleno de segundos lugares nas sprint, e 3,077 segundos sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi terceiro.

Com este triunfo, Marc Márquez superou o recorde de Jorge Martin com cinco vitórias consecutivas conquistadas, numa prova onde não está presente Miguel Oliveira (Yamaha) devido a lesão.

Jorge Martin tinha quatro triunfos consecutivos (San Marino, Índia, Japão e Indonésia) em 2023.

Esta, ao contrário das anteriores, foi ligeiramente mais disputada, mas apenas na primeira volta e meia.

É que o francês Fábio Quartararo (Yamaha), campeão em 2021, surpreendeu ao conquistar a pole position (a primeira desde 2022) e partiu do primeiro lugar da grelha. E por lá se aguentou durante volta e meia.

Márquez tentou atacar desde início, mas o gaulês aguentou bem a investida na primeira curva.

Mas o piloto espanhol voltaria à carga na segunda volta, atrasando ao máximo a travagem para a curva seis do circuito de Jerez de la Frontera, no sul de Espanha.

Quartararo tentou discutir a travagem, lado a lado com Márquez, mas acabaria por perder a frente da sua Yamaha M1 e terminou na gravilha da escapatória.

A partir daí, Márquez cavou uma vantagem segura para o irmão Alex, que pôde gerir até final.

"Hoje não foi fácil. No final lutei um pouco, mas estava no controlo. Amanhã [domingo] será o dia mais importante", frisou Márquez.

O australiano Jack Miller (Yamaha) e o francês Johann Zarco (Honda) também caíram e foram forçados a desistir.

De fora ficou, também, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), campeão em título, devido a lesão sofrida no Qatar, na ronda anterior.

Com estes resultados, Marc Márquez reforçou o comando do campeonato, com 135 pontos, mais 20 do que o irmão Alex, que é segundo.

Francesco Bagnaia (Ducati) é o terceiro, com 104.

Domingo disputa-se a corrida principal deste que é um dos eventos mais mediáticos da temporada.