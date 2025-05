Lando Norris bafejado pela sorte da F1 no caos do "sprint" em Miami

Lando Norris venceu este sábado a segunda corrida sprint da F1 em 2025, no Grande Prémio de Miami. O inglês da McLaren reduziu a liderança do colega de equipa no campeonato para nove pontos, ao terminar à frente Oscar Piastri e de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Os McLaren assumiram a liderança da corrida logo após a primeira curva, depois de um arranque hesitante pelo jovem Kimi Antonelli (Mercedes) da pole position. Com a pista molhada depois de uma forte chuvada na hora antes do arranque — forte o suficiente para tirar o controlo a Charles Leclerc e atirar o Ferrari com alguns tons de azul para o muro quando este ainda ia para grelha antes da corrida começar —, os pilotos começaram cuidadosos, sem correr grandes riscos. A partida, essa, aconteceu 28 minutos depois da hora marcada.

Antonelli caiu para quarto no arranque, atrás de Max Verstappen (Red Bull) e à frente do colega George Russell. Verstappen e Antonelli acabariam por ter um encontro imediato nas boxes, quando os pilotos começaram a sentir a pista seca o suficiente para trocar dos pneus intermédios para os de piso seco, preferencialmente macios. O tetracampeão foi libertado pela Red Bull cedo demais, levando-o a bater no jovem italiano, que se dirigia para a boxe da Mercedes (à frente do espaço da Red Bull) e, para evitar um acidente pior, acabou por não conseguir parar.