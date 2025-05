Max Verstappen arranca da "pole" em Miami. É a terceira vez em 2025

Oscar Piastri também falhou a estratégia de ataque à última volta da qualificação, com um primeiro sector ainda mais fraco que Norris a colocá-lo no quarto lugar. Mas os dois McLaren, sob investigação por serem demasiado lentos na saída das boxes na Q1 (primeira fase da qualificação), podem ainda ver o sábado a piorar devido a penalizações na grelha de partida.

George Russell foi quinto, a uma décima de Antonelli e uma centésima de Piastri — o piloto da Mercedes continua sem confiança no Mercedes em Miami. Carlos Sainz foi sexto e Alexander Albon sétimo, com Charles Leclerc (Ferrari) em oitavo atrás dos dois Williams, depois de ter errado na primeira volta na Q3.

Esteban Ocon (Haas) foi nono, uma décima à frente do Red Bull de Yuki Tsunoda — que não está a usar o novo fundo que Verstappen está usar este fim de semana, ficando sete décimas atrás do colega de equipa.

Lewis Hamilton voltou a ter um desaire no Ferrari. Depois do terceiro lugar na corrida sprint, o britânico não foi capaz de levar o carro até aos dez mais rápidos, cometendo um erro caro na curva 17, onde queimou a travagem e confirmou a eliminação na Q2. Vai partir do 12.º lugar, atrás do Racing Bulls de Isack Hadjar e à frente de Gabriel Bortoleto (Sauber).

