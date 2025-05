Miguel Oliveira "profundamente agradecido" à equipa pela recuperação da lesão

O piloto português Miguel Oliveira vai regressar à competição no Grande Prémio de França de MotoGP, garantindo estar extremamente agradecido à equipa Prima Pramac pelo apoio na recuperação.

O piloto de Almada falhou três corridas do Campeonato do Mundo de Velocidade (GP das Américas, GP do Qatar e GP de Espanha), devido a uma lesão no ombro esquerdo, contraída na corrida sprint do GP da Argentina, quando foi abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati), na segunda prova da temporada.

"Após dois meses afastado das corridas, estou muito feliz por anunciar o meu regresso às pistas este fim de semana em Le Mans. Este evento marca não só o meu regresso físico, mas o culminar de um processo de recuperação exigente possibilitado pelo inabalável apoio da minha equipa", referiu.

Citado pela Prima Pramac, Miguel Oliveira frisou o "profissionalismo, dedicação e crença" da equipa, que foram fundamentais na recuperação, mostrando-se "profundamente agradecido".

"Sei que recuperar o meu ritmo vai ser um desafio, mas com a minha equipa a apoiar-me, acredito que vou conseguir", referiu.

O diretor da equipa, Gino Borsoi, disse estar "feliz por receber de novo" o português, que está a ter uma época "bastante difícil", depois de "perder três corridas devido a uma rara e grave lesão".

"O campeonato do Miguel começa aqui em França. O nosso trabalho é ajudá-lo a adaptar-se fisicamente e acompanhar o ritmo de uma moto que evoluiu nos últimos meses. A chave agora é a paciência e um progresso estável sem acrescentar pressão", disse.

O espanhol Alex Márquez (Ducati) lidera o campeonato, com 140 pontos, mais um do que o irmão Marc (Ducati), que é segundo, enquanto Miguel Oliveira é 21.º, com dois pontos.