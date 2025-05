Miguel Oliveira caiu no regresso à competição

O português Miguel Oliveira caiu durante a corrida do Grande Prémio de França de MotoGP, sexta ronda da temporada. Foi o regresso do piloto luso depois de dois meses afastado por lesão.

Oliveira chegou a estar em segundo lugar, numa prova à chuva, mas estava na sétima posição quando perdeu o controlo da moto.

Já o piloto francês Johann Zarco (Honda) venceu a prova e impediu a Ducati de se tornar no construtor com mais vitórias consecutivas, se somasse a 23.ª.

Zarco, que largou do 11.º lugar, gastou 45.47,541 minutos para cumprir as 26 voltas previstas, com 19,907 segundos de vantagem sobre o espanhol Marc Márquez (Ducati), enquanto o também espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) ficou em terceiro, a 26,532.

Com estes resultados, Marc Márquez cimentou a liderança no Mundial, com 171 pontos, contra os 149 do irmão Alex (Ducati), segundo classificado, que caiu em Le Mans.