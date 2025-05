F1. Oscar Piastri bate Verstappen por 34 milésimas na qualificação em Imola

Oscar Piastri vai arrancar da "pole position" no Grande Prémio de F1 da Emília-Romanha, no circuito de Imola, na Itália. O australiano da McLaren derrotou Max Verstappen por uma margem reduzida numa sessão de qualificação em que os pneus macios trocaram a volta a algumas equipas, resultando numa eliminação prematura da Ferrari .

Em 11.º e 12.º estão os carros que correm em casa — o circuito de Imola chama-se Autodromo Enzo e Dino Ferrari, e fica a algumas dezenas de quilómetros da Ferrari, em Maranello. Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram surpreendidos pela tática da Aston Martin usar pneus médios (que, apesar de tudo, compromete a corrida), e saíram dos carros derrotados, cabisbaixos e a desesperar por uma mudança da sorte da Ferrari.

Kimi Antonelli, o jovem italiano da Mercedes, acusou a pressão de correr em casa pela primeira vez na F1. O piloto não conseguiu ir além da segunda fase da qualificação — quanto mais tempo procurava, mais problemas encontrava, perdendo-o.

A sessão foi marcada por dois acidentes. Yuki Tsunoda bateu logo no início, depois de arriscar demasiado no início da volta — usou demasiado um corretor, o que desestabilizou o carro e atirou o Red Bull para as barreiras, onde deu várias voltas no ar, por cima das barreiras, antes de aterrar direito (mas desfeito). Tsunoda foi examinado pelos médicos e não tem nenhuma lesão em consequência do acidente.