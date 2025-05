Tanak reforça liderança no Rali de Portugal

O piloto estónio Ott Tanak (Hyundai i20) terminou os troços deste sábado de manhã da 58.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), com uma liderança confortável.

O campeão mundial de 2019 terminou a manhã desta segunda etapa da prova lusa com 11,8 segundos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), segundo classificado, com o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) em terceiro, a 35,8.

Tanak começou o dia com sete segundos de vantagem sobre Ogier, que entrou ao ataque e encurtou a diferença para 4,4 segundos em Vieira do Minho.

Na passagem por Cabeceiras de Basto, Tänak sofreu um furo lento, que lhe custou mais 2,4 segundos.

Os pilotos chegaram assim ao longo troço de Amarante (22,10 quilómetros) com a competitividade ao rubro. Mas Ogier, com uma má escolha de pneus, não conseguiu acompanhar o ritmo dos principais adversários, cedendo 9,8 segundos para Tanak, que garantiu, assim, um almoço mais tranquilo.

"Foi uma boa especial. Estou com um melhor sentimento com o carro", frisou o estónio.

Entre os portugueses, e já sem o grosso do pelotão nacional, pois a prova do campeonato português terminou na sexta-feira, Armindo Araújo (Skoda Fabia) é, agora, o melhor representante, à frente de Pedro Meireles (Skoda Fabia).

À tarde, nova passagem pelos mesmos troços, antes de o dia terminar com a superespecial de Lousada.