Miguel Oliveira: “Até ao verão gostaria de voltar à minha velocidade e recuperar a confiança na mota”

"Se conseguir fazer uma boa progressão nas próximas corridas e se tiver uma oportunidade no fim de semana certo, não me excluo dessa luta como é obvio. É por isso que lá estou", apontou.

Embora admita que será "um grande resultado poder terminar as corridas dentro dos pontos, sobretudo dentro do top-10", não descarta lutar pelas três posições mais desejadas.

"Até à paragem do verão, gostaria de, mais cedo do que tarde e com a calma necessária, voltar à minha velocidade, recuperar toda a confiança que tinha na mota e continuar nesta linha de progressão ascendente", expressou, em entrevista à Lusa.

Ainda a recuperar da lesão nos ligamentos do ombro esquerdo, sofrida na corrida sprint do Grande Prémio da Argentina, a segunda prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em 15 de março, que o afastou de três corridas, o português da equipa Prima Pramac deseja voltar à sua velocidade até à paragem do verão.

"Neste momento, realisticamente, acredito que o Fabio Quartararo seja o piloto da Yamaha que pode lutar por esses pódios. Ele consegue extrair todo o potencial que a mota tem neste momento. Para todos os outros pilotos é mais difícil. Ele tem muitas temporadas nesta mota e é natural que em ambiente de qualificação consiga extrair todo o potencial que exista", argumentou.

Sobre a nova versão da mota com que se deparou no Grande Prémio de França, o piloto almadense mostrou-se satisfeito com o "passo dado na direção certa", o que "ajuda bastante a ter perspetivas cada vez mais positivas e mais próximas dos objetivos em relação aos próximos Grandes Prémios".



"A moto foi uma evolução positiva. Já encontrei um chassi e um braço oscilante diferente, um motor com um update que tem um bocadinho mais de potência no sitio certo, que é importante. Aquilo que mais se diferencia foi, sem dúvida, os 'upgrades' de eletrónica que tivemos", detalhou.



Embora tenha apenas dois pontos na classificação de pilotos, por culpa da lesão, Oliveira indicou "a única coisa que poderá colocar em causa a continuidade no MotoGP".



"Sou eu próprio [que pode colocar em causa]. É bom saber que apenas dependo de mim mesmo, mas, tal como tabela classificativa, não é algo que me preocupe", vincou.



O Grande Prémio de Portugal, penúltima corrida do Mundial, está agendado para novembro, entre 07 e 09 de novembro, ao contrário das últimas duas edições, com o português a salientar a importância de, até lá, obter "mais experiência com a mota".



"É excelente [acontecer no final do ano]. Era o melhor cenário possível poder fazer a corrida de casa no final do ano, quando temos mais experiência acumulada com a mota. Isso deixa-me bastante mais confortável do que se a corrida fosse no início da época. Contente e ansioso por esse momento", terminou.