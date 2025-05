F1. Lando Norris bate recorde e sai da frente no Mónaco

Lando Norris foi o mais rápido na qualificação, este sábado, para o Grande Prémio do Mónaco de F1. O piloto britânico da McLaren superou Charles Leclerc por pouco mais de uma décima de segundo no final da sessão, batendo o recorde de tempo da pista.

A McLaren colocou os dois pilotos a fazer duas voltas rápidas no final da última sessão de qualificação, o que permitiu aos pilotos jogar com a temperatura dos pneus e resultou no primeiro lugar de Lando Norris e no terceiro lugar de Oscar Piastri.

A Ferrari tem sofrido com a qualificação ao longo do ano mas, no Mónaco, não tem de se preocupar com o fundo do carro em curvas de alta velocidade — que não existem. Assim, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ficaram em melhor posição para incomodar os habituais protagonistas da frente, e o habitual malabarismo do monegasco no carro vermelho foi o suficiente para chegar ao segundo lugar (ocupando momentaneamente a pole position).

Hamilton conseguiu chegar a quarto, mas está a ser investigado por bloquear (devido a informação errada do seu engenheiro de corrida) Verstappen durante uma volta rápida na segunda sessão de qualificação.