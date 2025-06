F1. Oscar Piastri conquista 'pole position' em Espanha

Oscar Piastri foi o mais rápido na qualificação, este sábado, para o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1. O piloto da McLaren derrotou o colega Lando Norris por pouco mais de duas décimas de segundo, num dia em que os carros laranja papaia nunca pareceram ameaçados por nenhuma outra equipa.

Piastri manteve a superioridade em voltas rápidas que tem mostrado desde a primeira sessão de treinos em Barcelona, respondendo a Norris nos últimos momentos com um primeiro terço de volta muito forte. Apesar da margem reduzida sobre o colega de equipa, esta foi a 'pole position' de maior vantagem sobre o segundo classificado em 2025, um ano em que as margens entre carros nas sessões de qualificação têm sido, frequentemente, de meras centésimas de segundo.

Este sábado marca a primeira dobradinha da McLaren em qualificação na Espanha desde 1998. A nona qualificação do ano provou ainda que os novos limites à flexibilidade das asas dianteiras não prejudicaram a McLaren — podem, aliás, ter prejudicado a concorrência, particularmente a Red Bull e a Ferrari, que mostram carros mais nervosos durante as curvas rápidas.

Max Verstappen foi o terceiro classificado, a três décimas de Oscar Piastri, com um tempo de volta exatamente igual ao de George Russell (Mercedes) — 1m11s848 —, que ficou em quarto por concluir a volta depois do tetracampeão da Red Bull. Lewis Hamilton foi, atipicamente, o melhor Ferrari, colocando-se no quinto lugar da grelha de partida, com uma volta quase meio segundo mais lenta que o australiano da McLaren.