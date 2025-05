Primeira vitória portuguesa na Fórmula 3. Ivan Domingues vence em Barcelona

Esta é a primeira vitória de um português na atual Fórmula 3 , diretamente associada à F1. António Félix da Costa venceu, em 2010, três corridas de um campeonato europeu de F3 , e tem quatro vitórias no campeonato de GP3 (que se transformou na atual Fórmula 3): uma em 2011 e três em 2012. Álvaro Parente também passou pela F3 europeia, em 2003, mas não conseguiu vencer, enquanto Pedro Lamy venceu 11 corridas do campeonato alemão de Fórmula 3 em 1992.

O português saiu assim da terceira curva na liderança , que protegeu e nunca mais largou durante as 21 voltas da corrida sprint da Fórmula 3 em Barcelona. Domingues conseguiu abrir uma pequena vantagem na liderança, sendo acompanhado por Noah Stromsted. O dinamarquês era a maior ameaça à possibilidade de vitória do português — que fez a volta mais rápida por duas vezes , mas acabou por desistir com um problema técnico na volta 17.

Isso libertou Ivan Domingues para seguir tranquilamente até à bandeira de xadrez, cruzando a meta em primeiro lugar para somar os primeiros dez pontos da temporada, sendo agora 19.º no campeonato (entre 35 pilotos).

O piloto de Leiria vai arrancar do sétimo lugar na corrida principal da F3, que tem lugar às 7h30 (hora de Portugal continental) de domingo.

"Quero continuar a evoluir", diz Ivan Domingues

Depois da corrida, o piloto de Leiria afirmou partilhar "esta vitória com todos os portugueses", mas "em particular com a minha família, a minha equipa e todos aqueles que me têm acompanhado", com "muita felicidade, mas também com muita humildade, porque quero continuar a evoluir e quero mais”.

"Sempre disse que o meu sonho era ouvir o hino nacional e ver erguer a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio", disse Ivan Domingues, em comunicado, recordando ter "um enorme orgulho em ser português, temos um país de gente enorme que pode e merece muito".