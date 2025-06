F1. Oscar Piastri controla e vence Grande Prémio de Espanha

As últimas voltas da corrida de F1 foram condicionadas por uma neutralização tardia da corrida , com o Safety Car a ser chamado à pista para permitir a recuperação do Mercedes avariado de Kimi Antonelli . Todos os carros da frente foram às boxes trocar novamente de pneus, montando os compostos macios, mas Max Verstappen, então em terceiro, já tinha usado todos os conjuntos de composto, sendo obrigado a colocar pneus duros — os que todos queriam evitar usar.

Verstappen cedeu, mas não sem mostrar que estava frustrado com a situação e o toque anterior. Para isso, fingiu ter cedido a posição na curva cinco, apenas para acelerar mal Russell o ultrapassou. O resultado foi um toque totalmente evitável e propositado (descrito por Norris, após a corrida, como algo mais típico do jogo Mario Kart), e uma penalização de 10 segundos para Verstappen, que assim terminou em décimo lugar.

Antes de tudo isso, a corrida tinha sido caracterizada por estratégias diferentes, com Verstappen a fazer três paragens enquanto todos os outros optaram por apenas duas. A paragem extra do piloto da Red Bull colocou Lando Norris de novo no segundo lugar, depois de o perder logo no arranque, enquanto Oscar Piastri simplesmente seguiu em frente e acumulou a vantagem estritamente necessária para manter a corrida sob controlo.

Charles Leclerc, no pódio, beneficiou de ter mais pneus disponíveis depois das escolhas de sábado, enquanto Russell terminou em quarto apesar da Mercedes temer falta de andamento.

A grande surpresa nos pontos foi Nico Hulkenberg, que terminou em quinto lugar, conseguindo o melhor resultado do ano para a Sauber, que pouco tem pontuado. Fernando Alonso conseguiu pontuar pela primeira vez esta temporada no Aston Martin, enquanto o outro piloto espanhol, Carlos Sainz, apenas conseguiu o 14.º lugar, na pior corrida para a Williams nos últimos meses.

A Fórmula 1 tem agora um fim de semana livre antes de voltar às corridas. O Grande Prémio do Canadá, entre 13 e 15 de junho, marca a primeira viagem do calendário ao continente americano.

Resultado do Grande Prémio de Espanha