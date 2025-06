Félix da Costa terceiro na segunda corrida de Xangai

António Félix da Costa terminou a segunda corrida da Fórmula E em Xangai em terceiro lugar, recuperando a mesma posição no campeonato de pilotos. O português está agora a 83 pontos do líder destacado do campeonato, Oliver Rowland, que terminou em 13.º.

Félix da Costa arrancou do segundo lugar, numa corrida que começou atrás do 'Safety Car' durante sete voltas devido à que tinha caído sobre o circuito de Xangai. O piloto cedeu o lugar a Pascal Wherlein, o colega de equipa da Porsche, na volta nove, numa estratégia da equipa para tentar apanhar o líder da corrida, Nick Cassidy, da Jaguar, enquanto o alemão ainda tinha tempo disponível da primeira utilização do modo de ataque.

A corrida teve vários incidentes, com carros a escorregar em pista, e foi prolongada em três voltas devido à neutralização prolongada no início, mas nada afetou Cassidy, que acumulou dez segundos de vantagem para Wherlein e Félix da Costa ao mesmo tempo que utilizava muito menos bateria do que todos os outros.