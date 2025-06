Ivan Domingues fecha fim de semana da F3 com sexto lugar

Ivan Domingues terminou este domingo a corrida principal de Fórmula 3 do Grande Prémio de Espanha em sexto lugar. O piloto de Leiria somou assim mais oito pontos no dia a seguir a vencer pela primeira vez uma corrida no campeonato.

O português partiu de sétimo e ganhou logo um lugar no arranque, mas chegou a estar em oitavo durante algumas lutas em pista com Nikola Tsolov (que começou em segundo). A chegada até ao sexto lugar fez-se com um problema de Tuukka Taponen, que era quinto classificado, e uma ultrapassagem na primeira curva a Martinius Stenshorne.

Ivan Domingues passa agora a ter 18 pontos no campeonato, não tendo somado pontos nas primeiras quatro rondas (e oito corridas) da temporada. O português é 14.º na tabela do campeonato de pilotos.