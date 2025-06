Miguel Oliveira pontua em Aragão em nova vitória de Marc Márquez

O piloto português Miguel Oliveira, da Prima Pramac Yamaha, somou este domingo mais um ponto no Mundial de MotoGP, ao terminar o Grande Prémio de Aragão na 15.ª posição.

O luso cortou a meta a 27,068 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que deixou o irmão Alex Márquez (Ducati) na segunda posição, a 1,107 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 2,029.

Márquez venceu pela quarta vez um Grande Prémio na temporada de 2025, e foi ao pódio pela sexta vez. Contando com as corridas sprint, são já dez vitórias e 14 pódios em 16 oportunidades.

Com estes resultados, Marc Márquez, que liderou completamente o fim de semana, cimentou a liderança do Mundial de pilotos, com 233 pontos, mais 32 do que Alex Márquez.