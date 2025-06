Miguel Oliveira admite que está em risco de perder lugar na Yamaha

Miguel Oliveira assume que corre o risco de perder o lugar na Pramac Yamaha, depois do anúncio da contratação do turco Toprak Razgatlioglu, campeão mundial de Superbike, para a próxima temporada de MotoGP.

A chegada de Razgatlioglu obriga a Yamaha a cortar um dos quatro nomes da sua "lineup". O francês Fabio Quartararo, campeão do mundo em 2021, e o mais bem classificado piloto da Yamaha, será intocável. A "fava" deverá sair, portanto, a um dos outros três: o australiano Jack Miller, 16.º classificado do Mundial com 31 pontos, o espanhol Álex Rins, 17.º também com 31, e o português, 23.º com apenas três pontos.

Segundo a imprensa especializada, a Yamaha estará a pensar dispensar o piloto que tiver menos pontos até às férias de verão. Esse piloto, por agora, é Oliveira, que sofreu uma lesão no início da época e, quando voltou, teve de se adaptar a uma nova mota. Quer isto dizer que, caso estas notícias sejam de fiar, restam quatro Grandes Prémios ao piloto de Almada para brilhar — Mugello, Assen, Sachsenring e Brno.

"Claro que sinto a pressão", admite o piloto português, de 30 anos, em conferência de imprensa. "Só os resultados importam", assume.



Oliveira reconhece que a época "não começou como gostaria", pelo que, agora, tem de provar o que vale: "Se a Yamaha precisar de abrir espaço para acomodar o Toprak, terei de ver onde fico. A decisão é toda deles. (...) Preciso de mostrar as minhas qualidades antes das férias de verão."

Se Miguel Oliveira é o piloto com piores resultados, até agora, Miller é aquele de quem seria mais fácil abrir mão, dado que o seu contrato termina no final da época, ao contrário do português, vinculado até 2026. Por outro lado, avança o portal "The Race" que existe uma suposta cláusula no contrato de Oliveira que permite que seja dispensado para 2026 se for o piloto mais mal classificado da Yamaha — que é.