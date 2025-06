Ferrari vence 24 Horas de Le Mans pelo terceiro ano consecutivo

A Ferrari venceu este domingo a 93.ª edição das 24 Horas de Le Mans, alcançando a terceira vitória consecutiva na mítica corrida francesa desde o regresso ao topo do Mundial de Resistência, em 2023. É a 12.ª vitória da Ferrari em Le Mans à geral, aproximando a marca italiana do registo de 13 vitórias da Audi e 19 da Porsche, e foi obtida não com os carros oficiais, mas com o amarelo #83, gerido pela equipa AF Corse.

Entre os pilotos vencedores, o destaque é de Robert Kubica. Não porque Yifei Ye (o primeiro piloto chinês a vencer em Le Mans) e Philip Hanson tenham sido arrastados para a vitória, mas porque esta conquista é uma redenção da carreira de Kubica, um ex-futuro campeão de Fórmula 1 — e também o primeiro polaco a vencer esta corrida.

Kubica venceu apenas uma vez na F1 — o GP do Canadá de 2008, pela BMW —, mas era destacado como um dos melhores pilotos da geração de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Na pré-temporada de 2011, quando corria pela Lotus, um acidente de rali na Itália foi quase fatal: o piloto polaco foi atingido pelo rail, que entrou pelo cockpit do carro, provocando uma amputação parcial do antebraço direito, fraturas compostas no cotovelo, ombro e perna direita, e grande perda de sangue. Nessa altura, confirmou-se anos depois, Kubica já tinha um acordo assinado para se mudar para a Ferrari em 2012 — o que não aconteceu, já que Kubica ficou fora da F1 até 2019.