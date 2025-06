Miguel Oliveira. "Estou muito motivado para ter um bom resultado"

O piloto Miguel Oliveira (Yamaha) diz estar "confiante de poder dar um passo em frente em termos de desempenho" no Grande Prémio de Itália de MotoGP, nona ronda da temporada, que se disputa este fim de semana.

"Depois dos últimos dias com a mota [em testes privados realizados em Espanha] sinto-me muito bem e confiante de que poderemos dar mais um importante passo em frente em termos de desempenho", disse o piloto português, natural de Almada, em declarações divulgadas pela equipa Prima Pramac Yamaha.

Considerada "uma corrida caseira por muitos pilotos", segundo frisou Miguel Oliveira, o GP de Itália acaba, por ser, também a prova em destaque para a equipa Prima Pramac, de origem transalpina, e para o próprio piloto luso, "a morar em Itália há vários anos".

"Pilotar a Yamaha em Mugello traz uma dose extra de felicidade. Estamos a crescer juntos a cada corrida e estou muito motivado para ter um bom resultado este fim de semana", concluiu o piloto de 30 anos.

Oliveira chega a esta nona ronda no 23.º lugar do campeonato, depois de ter falhado três provas por lesão, com três pontos.

O piloto português venceu em Mugello em 2015, ainda no Mundial de Moto3, tendo repetido o triunfo em 2018, já em Moto2. Em MotoGP foi segundo classificado em 2021, atrás de Fábio Quartararo (Yamaha).

O espanhol Marc Márquez (Ducati) lidera o Mundial de Pilotos, com 233.

Na sexta-feira, disputam-se os treinos livres e os cronometrados. Para sábado está reservada a qualificação e a corrida sprint e, para domingo, a corrida principal.