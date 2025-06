"Ter um arranque forte é essencial para fazer uma corrida positiva": Miguel Oliveira e o GP dos Países Baixos

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) acredita que, após o 13.º lugar no Grande Prémio de Itália de domingo, o desempenho "vai melhorar" no GP dos Países Baixos do próximo fim de semana.

"[A prova de] Mugello exponenciou as nossas dificuldades, mas dei tudo o que tinha para amealhar o máximo de pontos possíveis e julgo que conseguimos maximizar o nosso resultado sob condições difíceis", começou por dizer o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac, da Yamaha.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O GP dos Países Baixos é a 10.ª ronda da temporada e o piloto luso, de 30 anos, chega depois de ter sido o melhor representante do fabricante japonês, apesar do 13.º lugar.

"Tenho esperança que o nosso desempenho melhore em Assen. Vou trabalhar no duro para melhorar o meu ritmo de qualificação, porque ter um arranque forte é essencial para conseguir uma corrida positiva", concluiu Miguel Oliveira.

O piloto luso ocupa, atualmente, o 23.º lugar do campeonato, com seis pontos.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) lidera, com 270.