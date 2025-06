Miguel Oliveira faz 12.º na sprint dos Países Baixos

O piloto Miguel Oliveira (Prima Pramac) terminou a corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP na 12.ª posição. O espanhol Marc Márquez venceu.

Miguel Oliveira, que partiu em 18.º lugar, terminou como o melhor piloto da Yamaha.

Já Marc Márquez, que largou da quarta posição, conseguiu triunfar.

Também no pódio terminaram o irmão Álex Márquez e o italiano Marco Bezzecchi.

Marc Márquez lidera o Mundial, com 282 pontos, à frente de Álex Márquez, segundo com 239. Miguel Oliveira é 22.º classificado no Mundial, com seis pontos.

A corrida principal está marcada para as 13h00 deste domingo.