​Grande Prémio da Áustria confirmado no calendário até 2041

O Grande Prémio da Áustria vai continuar a integrar o calendário do Mundial de Fórmula 1 pelo menos até 2041, na sequência da renovação do contrato anunciada este domingo no circuito de Spielberg, conhecido como Red Bull Ring.

"O Grande Prémio da Áustria é, há muito tempo, uma corrida muito especial para a Fórmula 1 e tem raízes profundas na história deste desporto. É fantástico termos assegurado este compromisso a longo prazo", afirmou o presidente e CEO da Fórmula 1, o italiano Stefano Domenicali, em comunicado divulgado pelo circuito.

Mark Mateschitz, filho do falecido Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull, empresa que detém o circuito, mostrou-se satisfeito com o acordo, sublinhando o seu significado simbólico e regional.

"É um orgulho continuar o legado do meu pai e preservar a tradição automobilística da Estíria e do Red Bull Ring, com e para as pessoas desta região", declarou.

O Red Bull Ring, anteriormente conhecido como Österreichring, e que recebeu a Fórmula 1 pela primeira vez em 1964, e mais tarde A1 Ring, regressou, após 11 anos de interrupção ao Mundial, em em 2014, já sob alçada da marca austríaca.

A edição deste ano do Grande Prémio da Áustria é disputada hoje, a partir das 15:00 (13:00 em Lisboa), com o britânico Lando Norris (McLaren) a partir da 'pole position'.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sai ao seu lado na primeira linha, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren), atual líder do campeonato, arranca do terceiro lugar.

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), tetracampeão mundial, é o piloto com mais vitórias em Spielberg, com quatro triunfos no Grande Prémio da Áustria, além da vitória no Grande Prémio da Estíria, realizado no mesmo circuito em 2020 e 2021, durante o período de ajustes no calendário provocado pela pandemia de covid-19.