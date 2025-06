Miguel Oliveira e o acidente na primeira volta. “Frustrante”

O piloto Miguel Oliveira diz ter ficado “frustrado” com o incidente logo na primeira volta e que o obrigou a abandonar o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP.

“Foi simples e frustrante, foi um típico incidente de início de corrida. Fiz um bom arranque, ganhei três posições e tudo estava a correr bem”, referiu, citado pela assessoria de imprensa da Prima Pramac.

Miguel Oliveira explicou a sua versão do incidente na curva cinco do circuito de Assen:

“O [Johann] Zarco mergulhou para dentro [da curva], mesmo atrás de dois outros pilotos e o Jack [Miller] estava atrás deles, a travar no exato momento. Nesse instante, toquei na roda traseira dele e quase fui cuspido da mota. Felizmente, o [Ai] Ogura estava ali e segurou-me. Ambos saímos de pista, ele caiu, eu consegui regressar à corrida, mas a carenagem dianteira estava partida e o guiador torto», explicou.

O português ainda parou nas boxes para reparações e regressou à pista com uma volta de atraso.

“Ainda tentei continuar, parei para mudar a carenagem e voltei à pista, com esperança de uma bandeira vermelha, mas após algumas voltas tive de desistir. É uma pena, porque acreditava mesmo que hoje podia ter sido uma boa corrida, talvez até dentro do top-10, mas nunca saberemos. No fim, saímos do fim de semana sem pontos - e essa é a realidade”, concluiu.

A vitória sorriu ao espanhol Marc Márquez (Ducati), líder do campeonato.