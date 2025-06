Tanak conquista Acrópole

O estónio Ott Tanak (Hyundai i20) venceu o Rali da Acrópole, sétima etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), apesar de um problema com a caixa de velocidades na última especial, que lhe custou 16 segundos.

Tänak gastou 4:12.20,1 horas para cumprir as 17 especiais, batendo o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) por 32,8 segundos, com o também francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em terceiro, a 3.09,8 minutos.

O estónio dominou a prova grega desde sexta-feira, chegando a este último dia com 43,6 segundos de vantagem sobre Ogier, que vinha de duas vitórias consecutivas e não está a disputar o campeonato a tempo inteiro.

Este domingo chegou a ter 49,9 segundos de vantagem, mas um problema com a caixa de velocidades do i20 fez o estónio perder 16 segundos.

Ainda assim, foi quinto na power stage, somando um ponto extra para o campeonato, apesar do susto.

"Fiquei muito assustado, para ser honesto", admitiu o campeão do mundo em 2019, no final do rali grego.

Tänak explicou que a terceira velocidade "ficou muito barulhenta".

"Percebi que se tinha partido. Pouco depois, toda a caixa de velocidades ficou muito barulhenta e nem acreditávamos muito na possibilidade de chegar ao final da especial", explicou o vencedor, considerando que foi "stress a mais para vencer o rali".

Ogier, que somou o quinto pódio em outras tantas provas em que participou este ano, disse que pouco havia a fazer para bater o estónio.

"Este fim de semana simplesmente voou", apontou Ogier, oito vezes vencedor do campeonato.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do Mundial à partida desta etapa, foi o quarto classificado, a 03.39,3 minutos, batendo o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que foi quinto, a 06.20,9 minutos, depois de três furos e uma avaria que o obrigou esta manhã a parar o carro e a reiniciar o sistema.

Com estes resultados, Evans segurou a liderança, agora com 10 pontos de vantagem sobre Ogier, que não disputa todas as provas, enquanto Tänak é terceiro, a 12 pontos.

A próxima ronda será o Rali da Estónia, de 17 a 20 de julho.