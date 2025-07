Félix da Costa perde dois pontos conquistados em Jacarta

O piloto português António Félix da Costa (Porsche) perdeu dois pontos do quarto lugar no E-Prix de Jacarta, na Indonésia, do Mundial de Fórmula E, em 21 de junho, depois de os comissários ilibarem Sébastien Buemi (Envision).

Inicialmente, o suíço fora penalizado com cinco segundos, devido a um incidente com Edoardo Mortara (Mahindra), que terminou em segundo essa corrida.

Os comissários reconhecem agora, após o apelo de Buemi e o recurso às imagens televisivas, que se tratou de um incidente de corrida, sem culpados, repondo o terceiro lugar ao suíço.

O alemão Nico Mueller (Andretti) desce ao quarto lugar e o português António Félix da Costa cai para quinto, perdendo dois pontos no campeonato.

O piloto de Cascais é terceiro, agora com 98 pontos e a 74 do líder, o britânico Oliver Rowland (Nissan).

A próxima prova será a ronda dupla de Berlim, a 12 de julho, com as 13.ª e 14ª corridas da temporada das 16 previstas.