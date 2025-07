Norris conquista Grande Prémio da Grã-Bretanha

O britânico Lando Norris (McLaren) venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Foi dia de dobradinha da McLaren, com Oscar Piastri – o líder do Mundial – a terminar no segundo posto.

Já o terceiro lugar sorriu a Nico Hulkenberg, que, ao fim de 239 corridas na Fórmula 1, conseguiu o seu primeiro pódio.

Nota ainda para um castigo a Piastri, que o fez cair para o segundo posto.

A chuva marcou presença em Silverstone e foi protagonista, obrigando a várias entradas do safety car.

[em atualização]