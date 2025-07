Fórmula 1. Christian Horner despedido da Red Bull

Ao fim de 20 anos, Christian Horner está de saída da Red Bull. O britânico foi demitido com efeitos imediatos.

Horner ocupava o cargo desde que a Red Bull se estreou na Formula 1, em 2005. Tinha contrato até 2030. Foi o responsável pelos quatro títulos de pilotos e construtores conquistados entre 2010 e 2013, com o piloto Sebastian Vettel, bem como os dois títulos de construtores em 2022 e 2023 e os quatro campeonatos de pilotos vencidos por Max Verstappen entre 2021 e 2024.

No entanto, a polémica com o alegado assédio a uma funcionária - namorada do antigo piloto Jos Verstappen, pai de Max Verstappen - conhecido na época passada, e os maus resultados desta temporada (o piloto neerlandês é apenas terceiro classificado no campeonato, atrás dos dois McLaren) ditaram o fim de linha para Horner na Red Bull.

Em comunicado, a equipa adianta que nomeou Laurent Mekies - vindo da equipa satélite, Racing Bulls - para o lugar de Horner. A Red Bull não aponta as razões para esta decisão, que tem efeitos imediatos, mas deixa um agradecimento a Horner, que "fará sempre parte da história" da equipa.

"Agradecemos ao Christian Horner o seu excecional trabalho durante os últimos 20 anos. O seu compromisso, experiência e pensamento inovador foram a chave para estabelecer a Red Bull Racing como uma das equipas mais vitoriosas e atrativas na Fórmula 1", explica Oliver Mintzlaff, CEO do grupo Red Bull.

A decisão partiu, diz o jornal alemão Bild, diretamente de Oliver, numa altura em que a Red Bull atravessa um mau momento na competição: está em quarto lugar com 172 pontos no campeonato de construtores, 288 pontos atrás da líder McLaren.

