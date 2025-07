Miguel Oliveira lamenta troca de pneus na qualificação

O português Miguel Oliveira (Yamaha) lamenta uma má escolha de pneus para a corrida sprint do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP.

O piloto luso, que terminou a prova a 19,486 segundos do vencedor, o espanhol Marc Márquez (Ducati), admitiu que "não foi o melhor dos dias".

"Na Q1 [qualificação] comecei com o pneu traseiro médio e senti-me bem imediatamente. Mas, quando pareceu que a pista estava a secar, entrei nas boxes para trocar de pneus, e foi quando recomeçou a chover novamente. Foi uma daquelas decisões que temos de tomar em três voltas e que não compensou", explicou o piloto natural de Almada.

Oliveira falhou, assim, por pouco a passagem à segunda fase da qualificação, a Q2, ao ficar fora dos primeiros nove lugares, mas beneficiou da ausência do espanhol Maverick Viñales (KTM), que caiu durante a manhã, para largar do 12.º posto para a corrida Sprint.

"Fui para a corrida com o pneu macio na traseira, mas não tinha tração. Foi o mesmo problema que já tinha sentido nos treinos livres antes da sessão de qualificação", apontou.

Miguel Oliveira referiu que, devido a essa dificuldade, "não conseguia manter a mota estável", pois "não tinha tração de todo".

"Tenho a certeza de que a corrida me poderia ter corrido muito melhor. Temos mesmo de pensar numa solução para a afinação", concluiu o piloto português, da Prima Pramac Yamaha.

Com este resultado, Oliveira soma seis pontos no 22.º lugar do Campeonato do Mundo, que é liderado por Marc Márquez, com 319.

No domingo, disputa-se a corrida principal, em que pontuam os 15 primeiros classificados.