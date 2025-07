Marc Márquez vence GP da Alemanha que Miguel Oliveira não terminou

O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 11.ª ronda da temporada, e cimentou o comando do Mundial de pilotos, numa prova em que Miguel Oliveira (Yamaha) desistiu devido a uma queda.

Márquez bateu o espanhol Alex Márquez (Ducati, por 6,380 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 7,080,

Com estes resultados, o mais velho dos irmãos Márquez tem, agora, 344 pontos e lidera confortável o campeonato, com 83 pontos de vantagem sobre o seu irmão Alex.

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) desistiu hoje do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, 11.ª ronda da temporada, depois de sofrer uma queda na terceira volta.

O piloto luso seguia na 14.ª posição quando, no final da terceira das 30 voltas previstas para esta corrida no circuito de Sachsenring, perdeu o controlo da sua mota e caiu, sem sofrer danos físicos.

É a segunda desistência consecutiva do piloto natural de Almada, depois de ter sido forçado a abandonar o GP dos Países Baixos de MotoGP, na ronda anterior, após um incidente com outro piloto ter danificado a sua mota.

Miguel Oliveira já anteriormente tinha desistido no GP de França, sexta prova desta época, não tendo participado na corrida principal do GP da Argentina devido a uma lesão no ombro esquerdo sofrida na sequência de uma queda no sábado, na corrida sprint.