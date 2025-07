MotoGP. Miguel Oliveira fica fora dos pontos em Brno, Marc Márquez passeia

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio da República Checa de MotoGP, em Brno, no 17.º lugar, fora dos lugares pontuáveis, numa corrida ganha com facilidade pelo espanhol Marc Márquez (Ducati).

O piloto português, da Pramac (Yamaha), ficou 27.640 segundos atrás do líder do Mundial e a mais de cinco segundos do também espanhol Álex Rins, colega da Yamaha, que ficou no último lugar de pontos, 15.º.

Oliveira foi o segundo pior dos cinco pilotos da Yamaha: o francês Fabio Quartararo, da equipa de fábrica, foi sexto, o australiano Jack Miller (Pramac) foi décimo e Rins (fábrica) 15.º; pior que o piloto de Almada, só o espanhol Augusto Fernández, que cruzou a meta na 18.ª posição.

Não terminaram a corrida o italiano Enea Bastianini (Tech3), que caiu na sétima volta, e, num acidente provocado pelo segundo, os espanhóis Joan Mir (Honda) e Álex Márquez (Gresini), irmão mais novo de Marc.

O Márquez mais velho venceu de forma confortável, quase dois segundos (1.753s) à frente do segundo, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

Uma conjuntura de acontecimentos que beneficia Marc, que além de levar os 25 pontos da vitória, vê Álex, segundo classificado do Mundial de pilotos, não pontuar. O Márquez da Ducati soma agora 381 pontos na tabela, mais 120 que o da Gresini. Em terceiro, a 168 pontos do líder, surge Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati), que foi quarto em Brno.