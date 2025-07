Já conhece o calendário do Mundial de MotoGP de 2026? Brasil é a novidade

O regresso do Grande Prémio do Brasil, em substituição da Argentina, é a principal novidade do calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2026, anunciado esta quinta-feira.

Com 22 provas previstas, tal como este ano, o calendário agora divulgado prevê o GP do Brasil, em Goiânia, como a segunda prova da temporada, entre 20 e 22 de março.

O GP de Portugal, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve, mantém-se como penúltima ronda do Mundial, de 13 a 15 de novembro.

O campeonato abre com o GP da Tailândia, de 27 de fevereiro a 01 de março, e encerra a 22 de novembro, em Valência, percorrendo os cinco continentes no próximo ano.

Calendário do Mundial de MotoGP de 2026